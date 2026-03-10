Son dakika... Türkiye'nin en büyük altın merkezi soyuldu!

İstanbul'daki Kuyumcukent'te sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleştirildi. 7 kişi kapalı otoparka girerek milyonlarca lirayı ticari araca yükleyip kayıplara karıştı... Uzun namlulu silahlar taşıdığı görülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı kuyumculuk üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te sabah saatlerinde büyük bir soygun yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi.

7 KİŞİ PARALARI ARACA YÜKLEYİP KAÇTI

İki kişinin şoförlük yaptığı toplam 7 kişilik soyguncu grubu, otopark bölümünde istiflenmiş halde bulunan paraları geldikleri ticari araca yükledi. Şüpheliler kısa sürede paralarla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

SOYGUN SANİYE SANİYE KAMERADA

Saniyeler içinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin uzun namlulu silahlar taşıdığı dikkat çekti. Olayın ardından polis ekipleri soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

