Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinde 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı akşam 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.