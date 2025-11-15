  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... Peki Haftasonu hava nasıl, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durum raporu...
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... Peki Haftasonu hava nasıl, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durum raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 2 210

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 3 310

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 4 410

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 5 510

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 6 610

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftasonu yağmur var mı, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinde 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı akşam 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, akşam 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT