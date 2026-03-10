İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile kritik görüşme: Füzeler İran kaynaklı değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Abbas Arakçi, Türkiye sahasına düşen füzelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

4 Mart'ta Hatay semalarında düşürülen füze sonrası, dün Gaziantep'te aynı olayın yaşanması gündem yarattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRK HAVA SAHASININ İHLALİ KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

ARAKÇİ: GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRILACAK

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

MÜHİMMAT PARÇALARI GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Öte yandan; Gaziantep semalarında düşürülen füzeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YANLIŞTA ISRAR EDİLEMEMELİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri ve tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması ve kan dökülmemesi için gösterdiği çabalar ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

