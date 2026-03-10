MSB'den önemli açıklama geldi: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'dan atılan füzelerin peş peşe Trükiye hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. MSB açıklamasında, "Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır." denildi.

ABD-İsrail ile İran'ın 11 gündür süren savaşında Türkiye hava sahasında 2 İran füzesi etkisiz hale getirildi. Peşe peşe füze atılması sonrası Milli Savunma Bakanlığı, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığını açıkladı.

"NATO FÜZE VE SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat'ta başlayan İran savaşının başından bu yana Türk hava sahasında 2 füze etkisiz hale getirildi. İlk füzenin parçaları Hatay'a düşerken 2. füze ise Gaziantep'e düştü. Türkiye füzelerin ardından İran makamları ile iletişime geçerek gerekli uyarıları yaptı.

