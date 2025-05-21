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Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Şube ve Gönüllü Yönetimi Başkanı Nurdal Durmuş, İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem ve İstanbul Genç Kızılay İl Başkanı Fatih Onur Özker'in eşliğinde Kızılay Pendik Şubesi başkanı Cihat Aslanoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı
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Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Şube ve Gönüllü Yönetimi Başkanı Nurdal Durmuş, İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem ve İstanbul Genç Kızılay İl Başkanı Fatih Onur Özker'in eşliğinde Kızılay Pendik Şubesi başkanı Cihat Aslanoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Türk Kızılay Pendik Şubesi Kızılay Yöneticilerini Ağırladı

Gerçekleşen ziyarette, gönüllülük faaliyetleri başta olmak üzere saha çalışmaları yanı sıra önümüzdeki dönemde yapılacak projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Pendik Kızılay Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu gerçekleşen ziyarete ilişkin yapmış olduğu açıklamasında Türk Kızılay ailesi ve yöneticilerine teşekkür ederek “Birlikte daha güçlü bir Kızılay için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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