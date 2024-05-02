TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!

Türkiye Futbol Federasyonu’nda erken seçin krizi büyüyor. Açıklamalar peş peşe gelirken, buzlar bir türlü erimiyor. İstanbulspor Başkan Yardımcısı’nın söylemlerine TFF’den jet yanıt geldi…

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TFF ile kulüpler arasında buzlar bir türlü erimiyor: Noter imzalarına itiraz!

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, erken seçim için, “136 imza topladık, yakında bu sayı 150-200'ü bulacak” çıkışında bulunmuştu. Bu açıklama ile beraber erken seçim söylentileri daha da alevlenmişti.

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İstanbulspor ve diğer kulüplerin talebinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni bir açıklama yaptı. TFF hem sosyal medyadan hem resmi siteden açıklama yaptı.

ULAŞAN İMZA SAYISI 109

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Erken seçim söylentilerine sayılarla cevap verdi;

“Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

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