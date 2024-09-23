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Türk basketboluna hizmet etmişti! Asım Pars genç yaşta vefat etti

Eski milli futbolcu Asım Pars, Bosna'daki evinde öldürüldü. 2001 yılında 12 Dev Adam olarak adlandırılan A Milli Takımın da bir üyesi olan 48 yaşındaki Asım Pars, A Milli Takımın da bir üyesiydi.

Türk basketboluna hizmet etmişti! Asım Pars genç yaşta vefat etti
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Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde, eski Türk basketbolcu Asım Paščanović Pars ölü bulundu.

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel vefat etti. "Canım kardeşim, oda arkadaşım, çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim", diye yazdı ve vefat haberini verdi.

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Asım Pars kimdir?

Paščanović, 1976 yılında Tuzla'da doğdu ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra soyadını Pars olarak değiştirdi. Merkezi bir yerde oynadı.

Sloboda'daki okulunda antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya şampiyonu oldu.

Önce Galatasaray, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahce, Efes Pilsen, Türk Telekom, Pınar Karşıyaki ve Erdemir takımlarında oynadı.

Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov için birkaç sezon oynadı.

Türk milli takımıyla 2001 Eurobasket'te İstanbul'da gümüş madalya kazandı.

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