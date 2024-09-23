Türk basketboluna hizmet etmişti! Asım Pars genç yaşta vefat etti

Kalesija belediyesine bağlı Tojšići'deki aile evinde, eski Türk basketbolcu Asım Paščanović Pars ölü bulundu.



Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın genel menajeri Nedim Yücel vefat etti. "Canım kardeşim, oda arkadaşım, çok üzgünüm çok, mekanın cennet olsun kardeşim benim", diye yazdı ve vefat haberini verdi.

Kaçak yayın izleyenlere şok! IP adresiniz tespit edilmiş olabilir

Arda Turan maç sonu çıldırdı! O soru sonrası sinirler gerildi





Asım Pars kimdir?



Paščanović, 1976 yılında Tuzla'da doğdu ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra soyadını Pars olarak değiştirdi. Merkezi bir yerde oynadı.



Sloboda'daki okulunda antrenmanlara başladı ve o zamanki genç takımla eski Yugoslavya şampiyonu oldu.



Önce Galatasaray, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahce, Efes Pilsen, Türk Telekom, Pınar Karşıyaki ve Erdemir takımlarında oynadı.



Pars, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov için birkaç sezon oynadı.



Türk milli takımıyla 2001 Eurobasket'te İstanbul'da gümüş madalya kazandı.