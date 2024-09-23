Kaçak yayın izleyenlere şok! IP adresiniz tespit edilmiş olabilir

Türkiye'deki kaçak yayın sorunu son zamanlarda daha da büyüdü. Fotospor, dün akşamki büyük derbiyi IPTV üzerinden kaçak olarak izleyenlerin IP adreslerini belirlediğini iddia etti. Kaçak maç yayını izleyen binlerce kişiye, eğer savcılık bu olayla ilgili bir dava açmaya karar verirse dava açılabilir.



Spor severler, bu gelişme nedeniyle çok tedirgindi. Kaçak maç yayınlarıyla uzun süredir mücadele eden yetkililer, IPTV gibi platformlar aracılığıyla yasadışı maç yayınlarını izleyen kişileri yakından takip ediyor. Türkiye'de yasadışı yayın izlemek suçtur ve cezalandırılır.

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Savcılık, IP adresleri üzerinden kaçak maç yayını izlediği belirlenen kişilerden savunma talep edebilir. İzleyicilerin bu süreçte teknik savunmalar yapması bekleniyor. Örneğin, bazı kullanıcılar farkında olmadan bu tür bir hizmete üye olduklarını iddia edebilirler ya da başka kullanıcıların bağlantılarını kötüye kullandığını iddia edebilirler. Ancak, yasadışı yayın izleyenlere yönelik davaların artmasıyla birlikte, ceza alabilecek kişi sayısı da artacaktır.



Kaçak yayın izleyenleri ne bekliyor?



Devlet kurumları ve yayıncı kuruluşlar, IPTV gibi yasadışı platformlar üzerinden kaçak yayın yapanlara yönelik baskıyı artırıyor. Siber Suçlar Birimi, teknolojiyi kullanarak bu tür yayınların nasıl izlendiğini bulma yeteneğine sahiptir. Fotospor'un iddiasına göre, Türkiye'deki önemli spor etkinliklerinin kaçak izlenmesinin önlenmesi, kaçak izleyenler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.