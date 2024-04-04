Turbo Turabi’den annesi hakkında çok konuşulacak sözler…

Yıllar önce Survivor’da birinci olan Turabi, bu senede All Star’a çağrılmıştı. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yarışmadan çekilen Turabi Çamkıran, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

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Turabi, Survivor’da ün yaptıktan sonra dizide oyunculuk performansı da gösterdi. Kısa sürede Türkiye’nin sevdiği bir kişi oldu. Sosyal medyada 2 milyondan fazla taksisi olan Çamkıran, eski döneme ait bir fotoğrafı paylaştı.

EVLAT OLSA SEVİLMEZ BU TİP

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş yıllara ait bir görüntüsünü paylaştı. Annesine göndermede bulunan Turabi şunları söyledi;

“Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı "Reality Tv Show" yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Tipini diktiğim. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için.

Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa de get nalet diye diye kovardım evden. Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın da insanların başına bu tipi bela etmeseydin.”

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