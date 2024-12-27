Turan Genç Müdürlüğündeki Pendik Halk Eğitim Merkezi başarılı projelere imza atmaya devam ediyor

Pendik Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği unutulmayacak bir konser verdi.

PENDİK HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN MUHTEŞEM GECE

Pendik Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser izleyicilerin koroya eşlik etmesi yanı sıra zaman zaman halayların çekilmesi, birlikte türkülerin söylendiği gecede konseri izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattılar,

Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç gecede kısa bir konuşma yaparak Pendik'te bu tür organizasyonların devam edeceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin. yaptığı kısa selamlama konuşmasında. Pendik Belediyesinin destekleriyle Pendik'te haftanın her günü kütür etkinliği yapıyoruz, tabi ki bu etkinliklere katılıyoruz. bu da Pendik ilçemiz kültür etkinlikleri bakımından çok önlerdeyiz dedi. Başkan Cin, Programı hazırlayanlara teşekkür etti.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız yaptığı selamlama konuşmasında, Pendik ilçemiz kültür etkinliği bakımından zengin bir ilçeyiz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Birim. Müdürleri, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yöresel türkülerin yer aldığı gecede koro ekibi sık sık ayakta alkışlandı.