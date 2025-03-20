Tuncay Yılmaz kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı? İBB'ye yapılan yolsuzluk ve terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuncay Yılmaz'ı vatandaşlar merak ederek 'Tuncay Yılmaz kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'de ki görevi var mı'? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın biyografisi.

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'ı vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Tuncay Yılmaz kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir'? diye araştırmaya başladılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın biyografisi. TUNCAY YILMAZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketinde Genel müdür olarak görev yapmakta. Tuncay Yılmaz, Karadeniz Teknik üniversitesinde İBF Fakültesinden mezunudur. TUNCAY YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Aralarında Tuncay Yılmaz’ın da yer aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 100 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Haberin Devamı Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : kimdir?

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