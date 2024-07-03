TÜİK açıkladı: Yıllık ÜFE yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gün içinde Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Enflasyon ile beraber gelen veriler, dikkat çekti. Enflasyon artışı yavaşlarken, üretimde yükseliş gösterdi.

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TÜİK açıkladı: Yıllık ÜFE yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı. Yİ-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

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ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %52,80 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %72,33 artış, imalatta %52,80 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,78 artış ve su temininde %78,43 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %46,89 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,36 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,13 artış, enerjide %30,41 artış ve sermaye mallarında %53,68 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,18 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,67 artış, imalatta %1,18 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,72 artış ve su temininde %4,20 artış olarak gerçekleşti.

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