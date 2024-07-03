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Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Milyonlarca memur ve emeklinin, emekli maaş oranlarına yapılacak zam oranının kesinleşeceği TÜİK'in açıklayacağı 2024 Haziran enflasyon rakamlarına çevrilmişken o merakla beklenen enflasyon oranlarını yıllık 71,60 aylık 1.64 olarak açıklandı. açıklandı
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Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
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