Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Milyonlarca memur ve emeklinin, emekli maaş oranlarına yapılacak zam oranının kesinleşeceği TÜİK'in açıklayacağı 2024 Haziran enflasyon rakamlarına çevrilmişken o merakla beklenen enflasyon oranlarını yıllık 71,60 aylık 1.64 olarak açıklandı. açıklandı

YAYINLAMA
Google News
Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

DETAYLAR BİRAZDAN....

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor
Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
Otomotiv sektöründe düşüş: Satışlar, verilere de eksi olarak yansıdı…
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
SPK’dan ilk veto: Kripto varlıklar hakkında duyuru yayımlandı
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Akaryakıtta yeni fatura düzenlemesi: Usulsüzlüğü bitirecek sistem 2025'te zorunlu olacak
Son Haberler
Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! TÜİK 2024 Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Dünya basını bizim çocukların EURO 2024 çeyrek finale çıkış zaferini manşetlerine böyle taşıdı: İşte o manşetler!
Dünya basını bizim çocukların EURO 2024 çeyrek finale çıkış zaferini manşetlerine böyle taşıdı: İşte o manşetler!
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız
Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız
Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Kök maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşları...
Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Kök maaş ne olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem zamlı SSK ve Bağ-Kur maaşları...
Bugün, gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? Altın kaç liradan alınıp satılıyor? 2 Temmuz 2024 Salı güncel altın fiyatları
Bugün, gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? Altın kaç liradan alınıp satılıyor? 2 Temmuz 2024 Salı güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Türk destanı, Helal olsun size çocuklar: 3 Temmuz Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Meteoroloji aşırı sıcak ve kuvvetli yağış için uyardı! 3 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu nasıl, sıcaklıkları ne kadar olacak?
Dünya basını bizim çocukların EURO 2024 çeyrek finale çıkış zaferini manşetlerine böyle taşıdı: İşte o manşetler!
Dünya basını bizim çocukların EURO 2024 çeyrek finale çıkış zaferini manşetlerine böyle taşıdı: İşte o manşetler!
Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı
Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı
Araba almak isteyenler çabuk olun! FIAT kampanya başlattı
Araba almak isteyenler çabuk olun! FIAT kampanya başlattı
Haftanın ilk fiyatlanması: Borsa, altın ve dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Haftanın ilk fiyatlanması: Borsa, altın ve dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları