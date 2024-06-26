TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyona dayandı…

Mayı ayına ilişkin trafiğe kayıtlı araçlar açıklandı. Son artışla beraber Türkiye’de neredeyse 30 milyon araç kayıt altına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu, bir önceki aya ait verileri paylaştı.

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TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyona dayandı…

Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,9'unu motosiklet, %38,5'ini otomobil, %7,5'ini kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,4 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %61,5, otobüste %38,8, otomobilde %38,2, kamyonda %31,1, minibüste %26,2, traktörde %25,7, kamyonette %25,6 ve motosiklette %4,4 arttı.

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BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 4 ARTIŞ VAR

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %48,9, otobüste %31,6, motosiklette %9,7 ve otomobilde %3,0 artarken özel amaçlı taşıtta %29,5, traktörde %18,8, kamyonette %9,8 ve kamyonda %8,3 azaldı.

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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,6'sını motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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