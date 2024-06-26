TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyona dayandı…

Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,9'unu motosiklet, %38,5'ini otomobil, %7,5'ini kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,4 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %61,5, otobüste %38,8, otomobilde %38,2, kamyonda %31,1, minibüste %26,2, traktörde %25,7, kamyonette %25,6 ve motosiklette %4,4 arttı.

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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,0 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %48,9, otobüste %31,6, motosiklette %9,7 ve otomobilde %3,0 artarken özel amaçlı taşıtta %29,5, traktörde %18,8, kamyonette %9,8 ve kamyonda %8,3 azaldı.

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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,5'ini otomobil, %18,6'sını motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.