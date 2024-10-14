Trump'a yine suikast girişimi! 3. kez başarısız oldu

Cumartesi günü Coachella Valley'deki mitingi öncesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi son anda engellendi. Riverside County Şerifi Chad Bianco, bir kişinin miting alanının yaklaşık bir mil uzağında silahlarla ve sahte giriş kartlarıyla yakalandığını bildirdi.

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New York Post, şüphelinin miting alanına yaklaşık yarım mil mesafede yakalandığını ve sahte basın kartları ve VIP kartları taşıdığını bildirdi.



Polis, Vem Miller olarak bilinen şüphelinin üzerinde dolu bir pompalı tüfek, tabanca ve yüksek kapasiteli şarjör bulunduğunu bildirdi.



"Muhtemelen bir suikast girişimini daha engelledik"