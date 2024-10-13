  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı

Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'deki Burger King açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı
Yayınlanma:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

İspanya'da ana gündem Arda Güler! Milli formayla performansı gündem olduİspanya'da ana gündem Arda Güler! Milli formayla performansı gündem oldu

Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edinDolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin

Aile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldüAile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldü



Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alındığını sosyal medya hesabından paylaştı. Teşkilat Başkanlığımız süreci izlemektedir." dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Sur katliamında son dakika gelişmesi! Katil Semih Çelik'in bilgisayarı çözüldü! İkbal ve Ayşenur Florya’daki ayine mi katıldı?
Sur katliamında son dakika gelişmesi! Katil Semih Çelik'in bilgisayarı çözüldü! İkbal ve Ayşenur Florya’daki ayine mi katıldı?
Sokağı karıştıranları uyarıyorum, bedeli ağır olur! 13 Ekim 2024 Pazar gazete manşetleri
Sokağı karıştıranları uyarıyorum, bedeli ağır olur! 13 Ekim 2024 Pazar gazete manşetleri
Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin
Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin
Aile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldü
Aile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldü
2 çocuğunu öldüren baba konuştu! Meğer polise kendisi ihbar etmiş
2 çocuğunu öldüren baba konuştu! Meğer polise kendisi ihbar etmiş
Bu kez 5 yaşında kıza taciz! Sapık bunu daha öncede yapmış
Bu kez 5 yaşında kıza taciz! Sapık bunu daha öncede yapmış
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar:Yeni süreçte Genel Başkan Yardımcılarında ve Kabine'de de bazı değişiklikler olabilir
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar:Yeni süreçte Genel Başkan Yardımcılarında ve Kabine'de de bazı değişiklikler olabilir