Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'deki Burger King açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevk edildiğini açıkladı.
Yayınlanma:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.
İspanya'da ana gündem Arda Güler! Milli formayla performansı gündem oldu
Dolandırıcılıkta yeni dönem başladı! QR kod kullananlar telefonunuzu kontrol edin
Aile içi kavga cinayetle bitti! Damat ve kuzen öldürüldü
Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alındığını sosyal medya hesabından paylaştı. Teşkilat Başkanlığımız süreci izlemektedir." dedi.
Gündem