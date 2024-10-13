Ömer Çelik beklenen açıklamayı yaptı! Burger King açılışına katılanlar yandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

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Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alındığını sosyal medya hesabından paylaştı. Teşkilat Başkanlığımız süreci izlemektedir." dedi.