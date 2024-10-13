Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı
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Vatandaşlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limite sahip kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını içeren düzenlemeye büyük ilgi gösterdi. Bazı bankalar, kredi kartı limitlerini düşürmek isteyen müşterilere işlem öncesi bu teklifin henüz geçerli olmadığını belirten otomatik uyarı mesajları göndermeye başladı.