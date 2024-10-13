Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı

Bankalardan uyarı mesajı: Sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir

Bazı bankalar, kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM tarafından sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir. Bu konuyla ilgili olarak, basında ve sosyal medyada yayınlanan haberlerle ilgili olarak henüz bir yasanın yürürlüğe girmediğini belirtmek isteriz.uyarı mesajını gönderdi.