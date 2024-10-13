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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı

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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı
Vatandaşlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limite sahip kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını içeren düzenlemeye büyük ilgi gösterdi. Bazı bankalar, kredi kartı limitlerini düşürmek isteyen müşterilere işlem öncesi bu teklifin henüz geçerli olmadığını belirten otomatik uyarı mesajları göndermeye başladı.
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı 1 12

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yıllık 750 lira katkı payı alınması, 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartları için sınırlama vardı.

Bankalar, kredi kartı limitlerini düşürmek isteyen vatandaşları çekti. Çağrı merkezine başvurarak kart limitlerinin düşürülmesini talep etti. Bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin geçerli olmadığını belirten otomatik mesajlar gönderdi.

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! O banka uyarı niteliğinde açıklama yaptı 2 22

Bankalardan uyarı mesajı: Sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir

Bazı bankalar, kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM tarafından sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir. Bu konuyla ilgili olarak, basında ve sosyal medyada yayınlanan haberlerle ilgili olarak henüz bir yasanın yürürlüğe girmediğini belirtmek isteriz.uyarı mesajını gönderdi.

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