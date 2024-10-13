Bu kez Suriyelilere ceza var! 200 bin Suriyeli için son tarih 1 Kasım

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık yedi ila sekiz aydır devam eden Suriyeli vatandaşların veri güncelleme sürecini son aşamaya getirdi.

Bakanlığın adres tahkikatı programı, Türkiye'de yaşayan tüm Suriyelilerin adreslerini güncelledi. Adreslerini güncellemeyenler için 90 gün ve daha sonra 60 günlük bir süre verildi. Bu ay sonunda 60 günlük süre dolacak. Daha önce kayıtlı olan 200 binden fazla Suriyelinin adres güncellemesi yapmadığı bildirildi. Bu kişilerin daha önce kayıtlı oldukları adreslere de bakıldı, ancak verilen adreslerde olmadıklarını gördük. Adres güncellemesi yapmayan Suriyeliler ay sonuna kadar kayıtlarından silinecek ve devlet hizmetlerinden yararlanamayacaklar. Bu kişiler "Kaçak" durumuna düşecek.

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SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞLERİ HIZ KAZANDI

Adres güncellemesi için verilen sürenin sona erdiği kasım ayı başından itibaren Türkiye'deki Suriyelilerin net sayısının da açıklanacağı ve 2 milyon 900 binin altında olacağı tahmin ediliyor. Adres kayıtlarına göre Türkiye'de şu anda yaklaşık 3 milyon 100 bin Suriyeli var. Güvenlik kaynakları, Suriyelilerin 2024 yılı içinde önceki yıllara oranla daha fazla ülkelerine döndüğünü belirtti. Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu dört güvenlik bölgesine aylık ortalama 11 bin Suriyeli gidiyor. 2016 yılından bu yana Suriye'den ülkelerine dönen yaklaşık 720 bin kişi var.