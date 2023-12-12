Trafikte makas attı, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu! O maganda her yerde aranıyor!

Zeytinburnu'nda E-5'te makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarparak takla attı.

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Trafikte makas attı, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu! O maganda her yerde aranıyor!

Zeytinburnu'nda E-5'te makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarparak takla attı. Hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücünün kaçtığı öne sürüldü.

3 KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEP OLAN O MAGANDA KAYIPLARA KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Yenibosna istikametinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Makas attığı iddia edilen 34 HHD 086 plakalı otomobilin sürücü, aracının kontrolünü kaybedince Fatih Şin hakimiyetindeki 34 BLC 276 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

Trafikte makas attı, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu! O maganda her yerde aranıyor!

Otomobil ters dönerken, kazaya neden olan sürücüsünün ise kaçtığı öne sürüldü. Kazada hafif ticari araçta bulunan Fatih Şin, Tuğçe Yücel ve Asya Atılmış yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Ekipler bölgede önlem alırken, trafik ise kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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