Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Coşkun’un cenazesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor camiasından birçok kişi birlikte saf tuttu.
Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Coşkun Şahinkaya, Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)