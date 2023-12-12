Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi

Coşkun’un cenazesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor camiasından birçok kişi birlikte saf tuttu.

Trabzonspor’un eski futbolcusu ve yöneticisi Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi defnedildi

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Coşkun Şahinkaya, Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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