Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı yönden gelen biçerdöverle bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada bir kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hasan U.’nun kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!

Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa’da feci kaza! Biçerdöver ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var!
Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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