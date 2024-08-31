Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri

beIN Sports muhabiri Erdem Şen'in aktardığı bilgiye göre; bordo mavililer, Braga'nın 28 yaşındaki forveti Simon Banza'yı renklerine bağladı.

Trabzonspor, aradığı forveti sonunda bularak Braga'nın golcüsü Simon Banza ile kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. Bu transferin duyurulmasından sonra spor severler Simon Banza'yı merak ederek, Simon Banza kimdir nerelidir kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Simon Banza 'nın futbol kariyeri

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SİMON BANZA KİMDİR? FUTBOL KARIYERİ

Simon Banza, Ağustos 1996'da Fransa Creil'de dünyaya geldi. Demokratik Kongolu santrfor kariyerine AFC Creil'de başladı. Daha sonra genç yaşlarda US Chantilly (2007-2011) ve RC Lens (2011-2014) altyapılarında oynadı.

İlk profesyonel sözleşmesini Lens'te imzalarken sırasıyla Fransız ekibi AS Béziers, Lüksemburg ekibi Titus Petange ve Portekiz ekibi Famalicão'ya kiralandı.

Temmuz 2022'de 2 milyon 960 bin Euro bonservis bedeliyle Braga'nın yolunu tuttu.

Geride kalan sezonda Portekiz ekibi ile 41 resmi maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Braga ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Simon Banza'nın kulüp kariyeri performansı şu şekilde;

Lens: 99 maç, 18 gol, 9 asist

SC Braga: 90 maç, 37 gol, 15 asist

FC Famalicão: 33 maç, 17 gol, 6 asist

Union Titus Petange: 25 maç, 18 gol, 1 asist

AS Béziers: 11 maç