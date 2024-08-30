Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, bonservis bedeli ne kadar? Futbol kariyeri

Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için yaklaşık altı aydır transfer etmek iiçin uğraştığı Muhammed Cham'ı transfer ederek takıma katmaya başardı. Bu taransferin duyurulmasından sonra spor severler Muhammet Cham'ı merak ederek, Muhammed Cham kimdir nerelidir kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Muhammet Cham'ın futbol kariyeri.

MUHAMMED CHAM KİMDİR? FUTBOL KARİYERİ

Muhammed Cham 26 Eylül 2000 tarihinde Wien’de dünyaya geldi.

On numara olarak görev yapan oyuncu alternatif olarak orta sahanın sol ve sağ bölümünde de forma giyebiliyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor.

Futbol kariyerine Penzing altyapısında başlayan oyuncu Hannover, Wolfsburg gibi takımların altyapısında görev aldı.

2019-2020 sezonunda Admira Wacker takımına transfer olan oyuncu 20-21 sezonunu ise Clermont’ta geçirdi.

Muhammed Cham Vendsyssel FF , Lustenau gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.

Oyuncu kariyerinde toplam 214 maçta süre alırken 42 gol ve 34 asistlik katkı yaptı.