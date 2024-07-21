Trabzonspor’a dünyaca ünlü bir yıldız golcü mü gelecek? Kulüp başkanı cevapladı…

Kulüpler bir yandan sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Transfer dönemini en hızlı geçiren takımlardan biri de Trabzonspor oldu. Transfer sezonunun açılmasıyla birçok oyuncuyu renklerine bağladı.

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Trabzonspor’a dünyaca ünlü bir yıldız golcü mü gelecek? Kulüp başkanı cevapladı…

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına dün 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve çabukluk çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, özel bir televizyonda açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Doğan, transfer noktasında da taraftarı heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

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DÜNYACA ÜNLÜ GOLCÜYLE GÖRÜŞÜYORUZ

Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer konusunda çok önemli demeçler verdi. Ünlü bir yıldız getireceklerini belirten Ertuğrul Doğan şunları söyledi;

“Onuachu ile aramızda hiçbir problem yok. Kendisi ve ailesi şehri çok sevdi, burada kalmak istediğini sürekli bizlere ve ailesine tekrarlıyor. Kampa da katılmadı kendi takımında. Kulübünün ciddi bir talebi vardı, yavaş yavaş onlar aşağı iniyor. Biz de yukarı çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde bu işi noktalandırmayı planlıyoruz.

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Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz.

İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var.”

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