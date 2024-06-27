Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi

Trabzonspor geçtiğimiz sezon kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, çok başarılı bir performans sergileyrek bu sezon tekrar satın alma veya tekrar kiralama formülleri üzerinde yoğunlaşırken bordo mavili kulübün yıldız futbolcunun transferi ile ilgili önemli bir karar aldı

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Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi

2.01'lik forvet oyuncusunu yeniden kiralamak isteyen bordo-mavililer, Southampton'ın tekliflere yanıt vermesini bekliyor.

Onuachu Transfer Süreci Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu, Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alıyor. Southampton, Nijeryalı forveti satmak için gelen teklifleri değerlendirirken, Trabzonspor'a henüz olumlu bir geri dönüş yapmadı. Bu nedenle bordo-mavililer, Onuachu konusunda sabırlı olma kararı aldı.

Oyuncunun İsteği Trabzonspor'un Elini Güçlendiriyor

Paul Onuachu'nun Trabzonspor forması giymek istemesi, Karadeniz ekibinin transferdeki en büyük avantajı olarak görülüyor. Onuachu'nun bu isteği, bordo-mavililerin elini güçlendirirken, Trabzonspor yönetimi de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Alternatif Forvet Arayışı

Trabzonspor, Onuachu'yu beklediği süreçte başka bir forvet oyuncusunu kadroya katmayı hedefliyor. Yönetim, takımın hücum hattını güçlendirmek için çeşitli alternatifleri değerlendiriyor.

KAYNAK: 61saat.com

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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