Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi Trabzonspor geçtiğimiz sezon kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, çok başarılı bir performans sergileyrek bu sezon tekrar satın alma veya tekrar kiralama formülleri üzerinde yoğunlaşırken bordo mavili kulübün yıldız futbolcunun transferi ile ilgili önemli bir karar aldı