Beşiktaş, transferde bombayı patlattı: Dünyaca ünlü isim dün gece İstanbul’a geldi

Beşiktaş, yaz transfer dönemine hızlı başladı. Öncelikle takımın başına çok usta bir ismi getirdi. Futbolculuk hayatıyla tanınan Van Bronckhorst, Beşiktaş’ın başına geçti. İkinci bombayı ise, dün patlattı.

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Beşiktaş, transferde bombayı patlattı: Dünyaca ünlü isim dün gece İstanbul’a geldi

Beşiktaş ve Trabzonspor geçtiğimiz sezon iki ezeli rakibin çok gerisinde kaldı. İki köklü kulüp bu sezon aynısını yaşamamak için kolları erkenden sıvadı.

Hem Beşiktaş hem Trabzonspor transferde erkenden atağa kalktı. Trabzonspor yaptığı transferlerle dikkat çekerken, asıl Yıldız ismi getiren Beşiktaş oldu. Galatasaray’ın da peşinden koştuğu Rafa Silva Beşiktaş için dün İstanbul’a geldi.

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BEŞİKTAŞ’TAN ÖNEMLİ TRANSFER HAMLESİ

Siyah beyazlı kulüp transfer görüşmeleri için profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’yı İstanbul’a davet etti. Dün büyük bir coşkuyla Portekizli oyuncu İstanbul’a geldi. İlk açıklamalarında yıldız futbolcu şunları söyledi;

“Çok mutluyum. Beşiktaş’ı seçmek benim için çok kolay oldu. Kupalar ve zaferler kazanmak için çok çalışacağız. Taraftarın yarattığı atmosferi biliyorum, çok heyecanlıyım. Yeni sezon formasını ilk ben giydiğim için çok mutluyum. Bu formayı büyük zaferler kazanırken terleteceğim.”

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