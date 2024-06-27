A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı

Türkiye, F Grubunda bugün Çekya ile karşılaştı. Zorlu mücadelede A Milli Futbol Takımımız, 3 puan alarak gruplardan çıkmayı başardı. Türkiye, Portekiz’in ardından grubu ikinci sırada tamamladı.

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A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı

A Milliler, zorlu geçen Çekya mücadelesinde son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçı Türkiye, kazanarak grubu tamamladı.

TÜRKİYE’DEN BİR TARİHİ GALİBİYET DAHA

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirdi. Diğer maçın sonucundan bağımsız olarak son 16 turuna yükseldi.

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Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti ve turu getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Rakibimiz Çekya'nın golünü ise 66. dakikada Tomáš Souček attı.

SON 16’DA RAKİP AVUSTURYA

Grup ikincisi olarak tur atlayan A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. A Milli Takımımız ile Avusturya'yı karşı karşıya getirecek olan son 16 turu müsabakası, 2 Ağustos 2024 Salı günü Leipzig Stadyumu'nda oynanacak.

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