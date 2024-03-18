Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar dünya basınında çok konuşuldu. Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası saha karışırken, çıkan olayların görüntüleri dünya basınında bakın nasıl yorumlandı...

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

Süper Lig’in 30’uncu haftasında TrabzonsporFenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi. Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı.Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar dünya basınında geniş yer buldu.Trabzonspor -Fenerbahçe maçına dair dış basında yer alan başlıklar şöyle:

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

İNGİLİZ BASINI

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.The Sun: Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi.Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

HOLLANDA BASINI

De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İSPANYOL BASINI

Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

İTALYAN BASINI

Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı.

Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç.Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu?Türkiye Ligi’nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.La Gazetta: Batshuayi’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

FRANSIZ BASINI

L’equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi

RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

ALMAN BASINI

Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı.Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı.Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund’un eski oyuncusundan (Michy Batshuay) sert vuruşlar!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

PORTEKİZ BASINI

A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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