Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şeniz Doğan, kadın girişimcilerin ekonomik bağımsızlığını teşvik etmek için önemli bir girişimde bulunuyor. Doğan, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki yerlerini güçlendirmek ve işlerine destek olmak için "Kadın Girişimcilere Mikro Kredi" adlı önemli bir projeye imza atıyor.

Doğan'ın başkanlığı döneminde kadınlara sunduğu yardımlarla adından sıkça söz ettiren belediye, şimdi kadın girişimciler için mikrokredi desteği sağlayacak. Bu kredi, Şeniz Doğan tarafından kadın girişimcilere 20 bin ila 200 bin lira arasında bir finansal yardım sağlayacak. Doğan, kadınlara esnek geri ödeme seçenekleri ile işlerini kısa sürede büyütme fırsatı vereceklerini ve aynı zamanda eğitim, iş yönetimi, pazarlama ve finansal okuryazarlık konularında destek sağlayacaklarını belirtti.

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Başkan Doğan, "Merkezefendi'de kadınlara pozitif ayrımcılık her zaman olacak" dedi. Kadın girişimcilerin ekonomik güç kazanarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaklarını vurguladı. Bu mikrokredi desteği, kadın girişimcilere ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir mesaj taşıyor.

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Şeniz Doğan liderliğindeki Merkezefendi Belediyesi, daha önce Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali düzenleyerek kadın istihdamına destek verdi. Ayrıca ücretsiz kurslar ve spor kursları, Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ve kadınlara yönelik sosyal alanlar oluşturdu. Bununla birlikte, mikrokredi desteği ile kadın girişimcilerin iş dünyasındaki başarılarına devam ediyor. Bu adım, kadınların ekonomik gücünü artırarak daha sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaçlıyor.