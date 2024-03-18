MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan oldu

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı toplandı. Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkan koltuğuna oturdu.

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MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da toplandı, Devlet Bahçeli 11'inci kez genel başkan oldu

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi.

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Salonda hazır bulunan bin 295 delegenin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli böylece 11'inci kez MHP Genel Başkanı oldu. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bahçeli ilk kez 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday gösterildi ve genel başkanlığa seçildi. Devlet Bahçeli, 27 yıldır partisinin başında duruyor.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi.

5. Olağanüstü Kurultay'da ilk kez aday oldu

Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığına ilk kez seçildi. Bahçeli, 23 Kasım 1997'ye gerçekleştirilen 5. Olağan Kurultayı'nda tekrardan genel başkanlık görevine getirildi. MHP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar aday olan Devlet Bahçeli, 5 Kasım 2000'de yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli, 12 Ekim 2003'teki 7. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar aday oldu ve genel başkanlığa yeniden seçildi. Bu kongrede Bahçeli'nin karşısında aday olarak çıkan Koray Aydın 137 oy aldı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi.

8. Olağan Büyük Kurultayı'nda Bahçeli ilk kez tek aday gösterildi

Bahçeli, tek aday olarak gösterilerek tekrar genel başkan seçildiği 19 Kasım 2006'daki MHP 8. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 127 oy aldı. Devlet Bahçeli'nin bin 171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildiği MHP 9. Olağan Büyük Kurultayı, genel başkan adayları Ahmet Reyiz Yılmaz ve Hakkı Şafak Ses'in salona gelmemesi nedeniyle tek adayla yapıldı. MHP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 6'ncı kez genel başkan seçilen Bahçeli, kongrede 2 adaya karşı yarıştı. Bahçeli'nin rakipleri Koray Aydın 441 oy alırken, Musavat Dervişoğlu ise 48 oy aldı.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi.

Bahçeli, 21 Mart 2015'teki MHP'nin 11'inci Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday olarak gösterildi ve bin 149 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. 18 Mart 2018'de gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda salonda hazır bulunan bin 176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, yeniden seçildi. 18 Mart 2021'de pandemide gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 277 oy olan Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 10. kez seçildi. Ayrıca, 13. Olağan Büyük Kurultayı'na pandemi nedeniyle covid-19 testi pozitif çıkan 36 delege katılamamıştı. MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Bin 295 delegenin tamamının oyunu alan Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan oldu. Bahçeli böylece 11. kez MHP Genel Başkan seçildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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