Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bu yıl yüzde kırk artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini emeklilerimizin hesaplarına 2 Nisan ile 5 Nisan arasında yatırmış olacağız" dedi.

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İkramiyeler O Tarihte Ödenecek

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 8. Yargı Paketi, emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarmayı amaçlıyor.

Bayram ikramiyesi ödemeleri dosya bazında yapılmaktadır. Bir dosya için üç bin lira ikramiye verilecektir. Dul veya yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödenir. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde elli oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira, yüzde yirmi oranında bağlanmış olan kızına 750 lira ikramiye verilecektir. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan kişiler, eşinin aylığının yüzde 75'ini aldıkları için iki bin lira ikramiye alacaklar.