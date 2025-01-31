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Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne kızı hayattan kopardı

Trabzon'da acı olay: Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne kızı hayattan kopardı
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Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne kızı hayattan kopardı.

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.

Maçka ilçesine bağlı Başkurt Mahallesindeki camide din görevlisi olan İdris Halil, aynı evde yaşadığı annesi Saibe Halil (70) ile kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nun (44) zehirlendiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne kızı hayattan kopardı

İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, aynı odada bulunan anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne ve kızının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne kızı hayattan kopardı

Bu arada, anne Saibe Halil'in doğum yapacak gelininin yanında bulunmak için Araklı ilçesinden, kızı Zeliha Haliloğlu'nun da Kocaeli'nin İzmit ilçesinden ziyarete geldikleri öğrenildi.

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Kaynak:AA

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