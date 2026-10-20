Belediyelerden AK Parti'ye akın akın geçişler devam ediyor: Bomba bir kulis haberi daha...

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın YENİ Parti macerası sadece 3 ay sürdü. Kulislerde Girgin Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor ancak son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP'den ayrılarak katıldığı YENİ Parti'den yaklaşık 3 ay sonra istifa ederek bağımsız kaldı.

Haber7'nin edindiği kulis bilgilerine göre Girgin Erdoğan'ın AK Parti ile temasları sürerken, partiye katılım ihtimali gündemde bulunuyor.

Olası transferde son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor.

İzmir siyasetinde belediye başkanlarının parti değişiklikleri gündemdeki yerini korurken Karaburun'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Girgin Erdoğan, kararını açıklarken Karaburun'a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

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CHP'DEN AYRILIP YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

2019 yılında Karaburun Belediye Başkanı seçilen ve 2024 yerel seçimlerinde yeniden göreve gelen İlkay Girgin Erdoğan, uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yaptı.

Girgin Erdoğan, 29 Temmuz 2026'da CHP'den istifa etmiş, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte siyasi mücadelesini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini açıklamıştı.

Ancak Girgin Erdoğan'ın YENİ Parti macerası yaklaşık üç ay sürdü. Karaburun Belediye Başkanı, 19 Ekim'de yaptığı açıklamayla YENİ Parti'den de ayrıldığını ve yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi.

AK PARTİ İLE TEMAS İDDİASI

Girgin Erdoğan'ın bağımsızlık kararının ardından İzmir siyasetinde yeni bir transfer ihtimali konuşulmaya başlandı.

Haber7'nin edindiği kulis bilgilerine göre, İlkay Girgin Erdoğan'ın AK Parti ile görüşmelerde bulunduğu ve temasların bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Girgin Erdoğan'ın bağımsız olarak uzun süre kalmayabileceği ve AK Parti'ye katılım ihtimalinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

SON SÖZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Karaburun Belediye Başkanı'nın olası AK Parti transferinde sürecin nihai aşaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği karara bağlı olacak.

Taraflar arasındaki temasların olumlu sonuçlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılıma onay vermesi halinde İlkay Girgin Erdoğan'ın AK Parti'ye geçiş sürecinin tamamlanabileceği ifade ediliyor.

YENİ PARTİ'DEN İDDİALARA İLK YORUM

Öte yandan YENİ Parti Karaburun İlçe Başkanı Yasemin Atalay, Girgin Erdoğan'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialara mesafeli yaklaştı.

Atalay, Girgin Erdoğan'ın istifa gerekçesini bilmediğini belirtirken AK Parti iddiaları için, “İlkay Başkanın öyle bir şey yapacağına asla inanmıyorum ve düşünmüyorum. Süreci zaten hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Girgin Erdoğan cephesinden ise AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin henüz kamuoyuna açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Kaynak: Haber7

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