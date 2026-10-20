Bakan Şimşek'ten son dakika açıklama: Fon ödemelerinde tarih belli oldu!

Ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak. Meclis'te kanun geçtikten sonra 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyelerinde sürecin öngörüldüğü gibi hız ve çerçevede ilerlediğini söyledi



Tasfiye sürecini olağan ve olağanüstü diye ikiye ayırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, nihai tasfiyenin zaman alacağını söyledi. Şimşek, tasfiye sürecinde kamu kaynaklarının kullanılmayacağını yineledi.



Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Kamu kaynağı kesinlikle kullanılmayacak denilmişti. Bu aynı şekilde devam edecek.

45747 hesaba 40,7 milyar TL ödeme yapıldı, 3 fonun normal tasfiyesi tamamlandı.



Hisse senedi değerleri şişirilmiş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar 17 Eylül'e göre yaklaşık yüzde 58'ini alabildi.



Bu hafta itibariyle Hedef Portföy yönetim şirketini de normal tasfiye sürecine dahil etmeyi planlıyoruz. Atlas Portföy'ün yönetimi tasfiyeci kurum ile bir süredir diyalog halinde. Fonların 66'sı tamamen tasfiye edildi."

SPK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR!

"Kanun bu hafta geçer mi bilemiyorum. MKK, SPK hazırlıklarını tamamladı, en önemli konu tasfiyeyi Ziraat ve İş Bankası yapıyor.

Öncelikle tasfiyeyi ikiye ayırdık, olağan ve olağanüstü diye. Olağan tasfiye mali yapıları yönetilebilir olanlar için uygulamaya kondu. 131 fon, 7 portföy yönetim şirketi tasfiyeye alındı. 66'sı tamamen normal tasfiyeye tabi tutuldu. Geçen hafta itibarıyla A1, Pardus ve Bulls'un tam tasfiyesi tamamlandı. Burada 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar ödendi ve normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti.

SPK, Hedef Portföy Yatırım şirketini de normal tasfiye sürecine tabi etti. Yöneticiler varlıkları getirip teslim ettiler. Bununla birlikte 4 şirketin tasfiye şirketinin tasfiyesi tamamlanmış olacak.

Tera, Pusula ve Atlas olağanüstü tasfiye sürecine tabi olacaklar. Görüşmeler sürüyor. Atlas'ın sahipleriyle görüşmeler dürüyor, fondan dışarı çıkarılan kaynağın geri getirilmesi konusunda irade ortaya koydular. Bu aşamada benim bir yorum yapmam doğru olmaz. SPK bir karar alırsa bizde gerekli bilgilendirmeleri yaparız."

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İSİM LİSTESİ ADALET BAKANLIĞI'NA VERİLDİ!

Piyasa bozucu faaliyetlerden kazanım sağlayanların tümü tespit edildi, TMSF, Adalet Bakanlığı, MKK hepsi birlikte çalışıyor. 131 fon için 131 hesap açıldı.

Gönüllü iade süreci devam ediyor. Bir miktar ödeme yapıldı. Birkaç yüz tane şirket var buradan nemalanan ve kişiler var.

ŞİMŞEK: "KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK"

Tasfiye sürecinde şeffaflık, etkinlik ve adalet ilkelerinin esas alındığını belirten Şimşek, kamu kaynaklarının kullanılmayacağını açık bir şekilde dile getirdi.

Bakan, bu konudaki açıklamasında, "Burada kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek." dedi.

Sermaye piyasalarının süreçten daha sağlıklı bir yapıyla çıkacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin geçmiş krizlerden çıkardığı derslere de değindi. Şimşek, 2001 bankacılık krizi sonrasında güçlü dersler çıkarıldığını, 2008 krizinde dünyada 1.400 banka batarken Türkiye'deki bankaların ilave sermaye ihtiyacı yaşamadığını ifade etti.

İADE ETMEYENLER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDECEK!

10 milyon TL ve üzeri kar sağlayanlar için süreç başlatıldı, gönüllü iade hesabına ödeme yapılması istenecek. Bunların manipülasyona iştirak etme durumları var. Davete icabet etmezlerse hukuki süreç devam edecek.

Buralardan elde edilen kaynaklarla yatırımcılar paralarını alabilecekler. 5. şirketin de olağan tasfiyeye girme durumu var. Yani geriye 2 şirket kalıyor.

Fonlarda kalan haklar saklı ve üzerine gideceğiz.

MECLİSTEN KANUN GEÇTİKTEN SONRA ÖDEMELER YAPILACAK

"Tasfiye süreci öngördüğümüz hız ve çerçevede ilerliyor. Nihai tasfiye zaman alacak. Küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğiz. Nihai ödemeler yatırımcıların fonlardaki payı oranında yapılacak. Meclis'te kanun geçtikten sonra 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Tasfiyeyi olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye ayırdık.

131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi .45 bin 747 hesaba 40,8 milyar tl ödendi, normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti. Hisse senedi değerleri şişirilmiş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar 17 Eylül'e göre yaklaşık yüzde 58'ini alabildi.

Geriye sadece Tera, Pusula ve Atlas kaldı. 7 şirketin 4'ünün tasfiyesi bu hafta muhtemelen tamamlanacak.

Hedef Portföy'de 31 fon var. Amacımız bu hafta itibariyle Hedef Portföy yönetim şirketini de normal tasfiye sürecine tabi tutmak.

Atlas'ın yönetimi tasfiyeci kurum ile bir süredir diyalog içindeler."

Kaynak: HABERTURK

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