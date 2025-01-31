Ekrem İmamoğlu adliyede ifade verirken dışarıda kıyamet koptu: CHP'liler güvenlik önlemi alan polislere saldırdı!

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen CHP'liler çevrede güvenlik önlemi alan polislere saldırdı.

İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu bugün İstanbu Adalet Sarayı'nda ifade veriyor. Partilileri alana toplayan İmamoğlu'nun ikinci bir "Saraçhane" denemesi yapacağı konuşulurken adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaş'ın da alana gitmesi dikkat çekti. Öte yandan CHP'li isimler Çağlayan'da provokasyona soyundu.

İMAMOĞLU'NUN SORGUSU BAŞLADI

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

CHP'Lİ GRUP POLİSE SALDIRDI

İmamoğlu adliye binasında ifade verirken destek için gelen CHP'liler de bahçede toplandı.

Toplanan CHP'liler ve adliyede günlük işlerin yürütülmesi için güvenlik önlemi alan polise saldırdı.

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Polis ve kalabalık arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: Haber7

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