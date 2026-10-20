Özgür Özel hakkında karar çıktı: Bakan Gürlek'e 750 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davalarında karar çıktı. Mahkeme, Gürlek'in açtığı davayı kısmen kabul ederek YENİ Parti Genel Başkanı Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti; Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bakan Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

E-DURUŞMA İLE KARAR BİLDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasının karar duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma yöntemiyle katıldı.

KARŞI DAVA REDDEDİLDİ

Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti. Mahkeme avukatın beyanlarının ardından kararını sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Özgür Özel'in Bakan Gürlek aleyhine açtığı 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

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