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Üreme hücresi operasyonunda şok detay: Yumurtalarını satan kadınların pazarlama katalogları ortaya çıktı!

Göz, ten ve saç renklerinin yazıldığı kataloglar üzerinden kadınların fotoğraflarla seçildiği yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Üreme hücresi operasyonunda şok detay: Yumurtalarını satan kadınların pazarlama katalogları ortaya çıktı!
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Üreme hücresi operasyonunda şok detay: Yumurtalarını satan kadınların pazarlama katalogları ortaya çıktı!

Göz, ten ve saç renklerinin yazıldığı kataloglar üzerinden kadınların fotoğraflarla seçildiği yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada tekstil işçiliğinden örgüt liderliğine yükselen kadın şüphelinin 41 donör üzerinden 811 kez yumurta satışı yaptırdığı ortaya çıkarıldı.

Üreme hücresi operasyonunda şok detay: Yumurtalarını satan kadınların pazarlama katalogları ortaya çıktı!

CİMER İHBARIYLA BAŞLADI, ULUSLARARASI AĞ DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada; Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Güurcistan bağlantılı yasa dışı ticaret ağı tespit edildi. HTS ve MASAK kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 donör kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği, hücrelerin tanesinin 60-80 euro arasında alıcı bulduğu saptandı.

TEKSTİL İŞÇİLİĞİNDEN ÖRGÜT LİDERLİĞİNE

Operasyonun arka planındaki süreç de netleşti. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hacer T.'nin 2020 yılına kadar tekstil işçisi olarak çalıştığı, bir arkadaşı aracılığıyla ilk olarak donörlüğe başladığı öğrenildi. Zamanla sistemi öğrenip yeni kızlar bularak komisyon almaya başlayan şüphelinin, ilaç tedariki sağlayan Muharrem Ş. ile birliktelik kurarak organizasyonun başına geçtiği belirlendi. Türkiye'deki bazı doktorlarla anlaşıp kayıt dışı süreçleri yöneten şebekenin, 6 yıl içerisinde donörlükten örgüt liderliğine uzanan bir yapı kurduğu anlaşıldı.

Üreme hücresi operasyonunda şok detay: Yumurtalarını satan kadınların pazarlama katalogları ortaya çıktı!

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 42 GÖZALTI

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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