Rozeti Erdoğan taktı: Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye katıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozetini taktı.
Rozeti Erdoğan taktı: Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye katıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Cemalettin Kani Torun'a AK Parti rozetini taktı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda toplandı.
AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.20'de başladı.
Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kani Torun'a rozet taktı.
AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI 281 OLDU
Kani Torun'un AK Parti'ye katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.
Torun, Gelecek Partisi adına CHP listelerinden vekil seçilmişti. Yeni Yol Grubundan istifa eden Torun, bağımsız olarak Bursa milletvekilliğini yürütüyordu.
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