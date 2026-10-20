İstanbul'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi!

Son dakika haberi... İstanbul'da selde kaybolan son kişi Ahmet Derin'in de cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul ve Kocaeli'de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

İstanbul ve Kocaeli'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyordu. İstanbul ve Kocaeli'de kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları deniz polisi ve helikopterle sürüyordu.

Sel felaketinde suya kapılarak kaybolan vatandaşdan acı haber geldi.

SON KİŞİ DE BULUNDU

İstanbul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor.

Derin'in cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte İstanbul ve Kocaeli'deki can kaybı sayısı 10'a yükseldi.

Derin, aracının sel sularına kapılması sonucu sürüklenerek kaybolmuştu.

Kayıp son kişinin de bulunmasıyla arama çalışmalarına son verildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

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Açıklamada, "Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen Şile'de temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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