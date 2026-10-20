Sarıgül ve Baykal kasetlerine 'montaj' demişti: Ulusal Kriminal Büro’nun patronu Uğur Kurtulan gözaltında!

Türkiye'de birçok kaset skandalı hakkında hazırladığı raporla gündeme gelen Ulusal Kriminal Büro’nun patronu Uğur Kurtulan, emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kurtulan’ın gözaltına alınması, siyasilerle ilgili kaset skandalları hakkında hazırladığı raporların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kurtulan’ın daha önce ilişkisi olduğu Mustafa Sarıgül ve ailesi, 2024 yılında sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Sarıgül’e ait olduğu öne sürülen görüntülerin incelenmesi için Kurtulan’a ait büro tarafından rapor hazırlanmıştı. Sarıgül, görüntülerin montaj olduğunu iddia etmişti.

Kurtulan’ın geçmişte Deniz Baykal’ın istifasına neden olan kaset ile ilgili incelemeleri ve Narin Güran cinayetindeki rolü, gözaltı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Kurtulan’ın bürosu, Baykal’ın avukatlarıyla görüntülerin montaj olduğunu savunmuştu.

Siyaset ve yargı dünyasında büyük yankı uyandıran sıcak gelişme yaşandı. Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kurtulan’ın gözaltına alınmasıyla, siyasiler için ortaya atılan kasetler skandalları hakkında hazırladığı raporlar yeniden gündeme geldi.

SARIGÜL’E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN KASET VE KURTULAN

Kurtulan ile daha önce ilişkisi olan bir diğer isim, son dönemde adı kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Mustafa Sarıgül ve ailesi oldu.

2024 yılında sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu öne sürülen görüntülerin incelenmesi için Kurtulan’a ait büro devreye girdi. Görüntülerin “montaj” olduğunu iddia eden Sarıgül, görüntülerin kendisine ait olmadığını savunmasının ardından video hakkında yayın yasağı getirilmişti.

Haberin Devamı

Kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan ve Mustafa Sarıgül’e ait olduğu öne sürülen video görüntülerinin ardından Kurtulan’a ait büro, söz konusu kaydın sahte ve montaj olduğuna dair rapor yayımlamıştı. Ulusal Kriminal Büro’nun para karşılığında gerçeğe aykırı beyan verdiğinin iddia edilmesinin ardından, Ulusal Kriminal Büro iddiaları reddetmişti.

DENİZ BAYKAL HAKKINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Gözaltı kararı ile birlikte gözler Uğur Kurtulan ve kurucusu olduğu merkezin geçmişte üstlendiği kritik vakalara çevrildi. 2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın istifasına neden olan kasetin montaj olduğu iddiaları yine Kurtulan’a ait büro tarafından incelenmişti.

Kurtulan’ın Baykal’ın avukatlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında görüntüleri titizlikle incelediklerini ve görüntülerin montaj yoluyla değiştirildiği belirttiler.

Baykal, Kurtulan’ın bürosunca yapılan açıklamayı, “karalama kampanyalarına yanıt” olarak değerlendirdi.

NARİN GÜRAN DAVASINDA DA KURTULAN VAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Narin Güran cinayetini aydınlatabileceği düşüncesiyle Dara-2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Ulusal Kriminal Büro’nun inceleme yapmasına karar vermişti. Görüntüler, şirket yetkilisine bir flaş bellek içerisinde ve yemin ettirilerek teslim edilmişti.

Mahkeme, görüntüler üzerinden Narin’in okul kamerasına yansıdıktan sonra hangi güzergâha yöneldiğinin, sanıkların evleri ve çevresindeki hareketlerin ve siyah kıyafetli bir kız çocuğunun görüntülerde tespit edilip edilemediğinin araştırılmasını istemişti.

BÜYÜK DAVALARDAN SONRA GÖZALTI

Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan’ın gözaltına alınmasıyla şirketin Baykal ve Sarıgül hakkındaki raporları ile Narin Güran davasındaki görevi yeniden gündeme geldi.

Meclis'e sunulan Mekke Anlaşması'nda neler var? İşte 16 maddelik taslak...

Rozeti Erdoğan taktı: Bursa Milletvekili Kani Torun AK Parti'ye katıldı!

Suudi Arabistan'ın başı Husilerle dertte: İngiltere'den destek: Savaş uçakları yola çıktı!