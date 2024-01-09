Toptancının önündeki ilginç yağ hırsızlığı kameralarda!

Başakşehir’de bulunan bir toptancı sitesinin önüne gelen hafif ticari araçtan inen 2 kişi mağazanın önündeki istiflenmiş yağ tenekelerini hızlı bir şekilde çalarak gözden kayboldu.

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Toptancının önündeki ilginç yağ hırsızlığı kameralarda!

Başakşehir’de bulunan toptancılar sitesine hafif ticari araçla gelen 2 kişi mağazanın önünde istiflenmiş yağları çalarak kayıplara karıştı. İlginç yağ hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan İGTOT toptancılar çarşısında gerçekleşti. Hafif ticari araçla toptancılar sitesine giren 2 kişi bir toptan satış mağazasının önünde istiflenmiş sıvı yağları çaldı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Toptancının önündeki ilginç yağ hırsızlığı kameralarda!

Görüntülerde aracından inen kişilerin hızla teneke yağları araca yüklediği daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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