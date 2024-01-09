Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart’ta geliyoruz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarka açıklanmasıyla dün sahaya inen Murat Kurum, Üsküdar ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılaştı.

YAYINLAMA
Google News
Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart’ta geliyoruz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla 31 Martta geliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar'da Balıkçılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kurum'la vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Murat Kurum, "İstanbul diyoruz, yeniden İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Sizin evladınız, bir kardeşiniz olarak bundan önce bizi nasıl tanıyorsanız, nasıl sevdiyseniz tüm enerjimizi, gençliğimizi, motivasyonumuzu İstanbul'a vereceğiz başaracağız. Gençlerimizle, kadınlarımızla yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız" dedi.

"Bütçe reklama, algıya değil, İstanbulluya harcanacak"

Kurum konuşmasında, "Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız. Ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul'un tek bir riskli yapısı kalmayana kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı, tarihin, kültürün, ecdadın bize bıraktığı eserlerin kıymetini bilen kadınlarla el ele 964 mahallesinde adaletli olacağız. Hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarımıza birlikte çalışıyoruz hazırlıyoruz. Belediye bütçesi dışında da kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz" diye konuştu.

Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart’ta geliyoruz

Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart’ta geliyoruz

Murat Kurum'a Üsküdar'da yoğun ilgi: 31 Mart’ta geliyoruz

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme: İstanbul’un Belediye Başkanı Fatih’in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme: İstanbul’un Belediye Başkanı Fatih’in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Son Haberler
Uzmanlar bu bitkiye dikkat çekti! Kanser hastaları kesinlikle kullanmamalı!
Uzmanlar bu bitkiye dikkat çekti! Kanser hastaları kesinlikle kullanmamalı!
Beklenen kar artık İstanbul'da kapıya dayandı!
Beklenen kar artık İstanbul'da kapıya dayandı!
Bu görüntüler Türkiye’den değil! Protestoların yeri Almanya… Nedeni ise, çiftçilere yeni düzenleme
Bu görüntüler Türkiye’den değil! Protestoların yeri Almanya… Nedeni ise, çiftçilere yeni düzenleme
Ataşehir’de feci kaza! Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü 4 araca çarparak durulabildi!
Ataşehir’de feci kaza! Direksiyon başında rahatsızlanan İETT şoförü 4 araca çarparak durulabildi!
İstanbul’a çok yazık olur...
İstanbul’a çok yazık olur...
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
AK Parti'nin İBB Başkan adayı belli oldu! Murat Kurum'dan adaylık için ilk açıklama geldi
AK Parti'nin İBB Başkan adayı belli oldu! Murat Kurum'dan adaylık için ilk açıklama geldi
Çok Okunanlar
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Ronaldinho tanınmaz halde! Kendisini paylaştı, bu sen misin? Diye sordular
Ronaldinho tanınmaz halde! Kendisini paylaştı, bu sen misin? Diye sordular
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü trafikte panik yarattı!
Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü trafikte panik yarattı!
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a kötü haber! Son anket sonucunu açıkladı, "kazanıyoruz" dedi
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a kötü haber! Son anket sonucunu açıkladı, "kazanıyoruz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısı daha net hissedilecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyondaki düşüş yılın ikinci yarısı daha net hissedilecektir"
Bakan Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te yaptığı açılışta, Nizip'i örnek gösterdi!
Bakan Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te yaptığı açılışta, Nizip'i örnek gösterdi!
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti