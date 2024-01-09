Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023’te düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kanal D’nin özel haberine göre Dilan Polat’ın kaldığı Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi.

Savcı da cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat’ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık’ta, Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

11 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar, Polat’ı hastaneye yatırmaya karar verdi.

11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat’ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat’ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret ettiği aktarıldı.

YENİDEN CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, tedavisi tamamlana Dilan Polat'ın yeniden Silivri'deki cezaevine gönderildiğini aktardı.

Kaynak: KanalD, Cumhuriyet, Habertürk