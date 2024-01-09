Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü trafikte panik yarattı!

Malatya- Elazığ karayolunda trafiğin ortasında bir anda alev alan servis otobüsü sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

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Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü trafikte panik yarattı!

Malatya’da seyir halinde olan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, 06.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü alt kısmında aninden alev aldı.

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Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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