Tokat’taki depremle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Gece iki artçı sarsıntı yaşanmış…

18 Nisan Perşembe akşamı saat 18.11 sularında Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde yaşandı.

Öte yandan şehri gece saatlerinde de 4.7 ve 4.1 iki ayrı deprem gördü. Bugün ise en şiddetlisini yaşayan kentte panik havası oluştu.

Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu

MADDİ HASAR VAR

Bölgede sadede Tokat değil çevre illerde depremden etkilendi. İlk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma haberi paylaşılmadı. AFAD,

“Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

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TOKAT VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sıcağı sıcağına AA muhabirine konuştu. Vali Hatipoğlu,

“Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ben de Artova ilçemizdeyim. Vatandaşlarımızla beraberim. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Ekiplerimizin sahada çalışmaları devam ediyor. Bütün hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.”

GELİŞMELER TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, Tokat Valisi ve AFAD ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktardı. Bakan;

“Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

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