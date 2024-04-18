Kocaeli'de korkutan yangın! Büyüyen alevler marketi böyle sardı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin büyürerek marketi sardığı anlar kameralara böyle yansıdı...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir markette büyük yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmit 42 Evler mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)