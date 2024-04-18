Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...

AK Parti'de dün gerçekleşen MKYK toplantısında öncelikli olarak seçim sonuçları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kritik toplantıda önemli mesajlar verdi. İşte o önemli mesajlara ilişkin ayrıntılar...

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Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...

AK Parti'de dün gerçekleşen MKYK toplantısında seçim sonuçları ayrıntılarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik toplantıda bayrak değişimi mesajı verdiği öğrenildi.AK Parti'de 31 Mart'ın ardından gerçekleşen ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında sonuçlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Seçimin sayısal sonuçları ile illerdeki durum ele alındı. Şimdi sırada bu veriler ışığında siyasal sonuçların değerlendirilmesi var.

DEĞİŞİM MESAJI

NTV'nin haberine göre; AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK'nın açılış konuşmasında uzun bir seçim değerlendirmesi yaptı.

Sonuçların üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bayrak değişimine gideceğiz. Bünyemizde gerekli değişimleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yıl sonuna doğru yapılması planlanan kongrenin de parti içinde bir yenilenme fırsatı sunacağını söyledi.

Yönetim kademelerinde değişimin kongreden önce olabileceği de belirtiliyor.

Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...

MEVCUT EKONOMİ PROGRAMI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini ifade etti. Bu durumun altında yatan nedenin ortaya çıkartılması gerektiğini aksi halde sorunun süreceğini söylediği de öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomiye yönelik de mesaj verdi.

Fahiş artışlara değinen Cumhurbaşkanı, gerekli önlemlerin alınacağını ve yeni dönemde sıkı tedbirler getirileceğini belirtti.

Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...

Erdoğan mevcut ekonomi programının da süreceğini kaydetti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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