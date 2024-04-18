Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu

Yurdun dört bir tarafından depremler meydana geliyor. Artçı sarsıntıların olması vatandaşı tedirgin ediyor. Yaklaşık 15 dakika öncesi ise Tokat’ta 5’in üzerinde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu

Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat, akşam saatlerinde şiddetli bir sarsıntı yaşadı. AFAD’dan gelen açıklamaya göre, yer yüzeyine yakın bir deprem gerçekleşti. Depremin şiddeti ise 5,6 olarak ölçüldü.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SULUSARAY

AFAD’ın yaptığı açıklamada depremin merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi. Deprem saat 18.11’de gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

BİRDEN FAZLA ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

Akşam saatlerinde yaşanan deprem 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yer yüzeyine oldukça yakın bir deprem olmasıyla şiddetli şekilde hissedildi. Öte yandan deprem; Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri’de de etkisini gösterdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!
Soygun görüntüleri ortaya çıktı! Giresun’daki kuyumcu soygunu saniye saniye güvenlik kameralarına böyle yansıdı!
Kocaeli'de korkutan yangın! Büyüyen alevler marketi böyle sardı!
Kocaeli'de korkutan yangın! Büyüyen alevler marketi böyle sardı!
Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!
Giresun'da hareketli dakikalar! Maskeli hırsızlar, ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu!
Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!
Mağarada kaçak kazı yapan, 3 definecinin cesedine ulaşıldı!
Son Haberler
Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu
Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu
Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...
Erdoğan'dan Kritik MKYK toplantısında önemli mesaj! Erdoğan 'bu yapılacak deyip' tarih verdi...
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
Kocaeli’de feci kaza! Yaya geçidinde tırın altında kaldı!
Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!
Son dakika! DHKP-C'li Fehmi Oral Meşe yakalandı!
Çok Okunanlar
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili tarih verdi çok net açıklamalarda bulundu!
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı sıcaklıklar kaç derece olacak?
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Vatandaşları sevindiren haber! Su faturası yüzde 25 düşecek
Tokat’ta peş peşe deprem! Yaşanan deprimin görüntüleri kameraya böyle yansıdı...
Tokat’ta peş peşe deprem! Yaşanan deprimin görüntüleri kameraya böyle yansıdı...
Sarıyer'deki cinayet, taksicileri isyan ettirdi! ''Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik''
Sarıyer'deki cinayet, taksicileri isyan ettirdi! ''Azrailini yanında taşıyan bir meslek grubu haline geldik''
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…