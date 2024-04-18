Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu Yurdun dört bir tarafından depremler meydana geliyor. Artçı sarsıntıların olması vatandaşı tedirgin ediyor. Yaklaşık 15 dakika öncesi ise Tokat’ta 5’in üzerinde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar…