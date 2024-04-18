Sıcak Gelişme: AFAD’dan gelen açıklamaya göre Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem oldu

Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat, akşam saatlerinde şiddetli bir sarsıntı yaşadı. AFAD’dan gelen açıklamaya göre, yer yüzeyine yakın bir deprem gerçekleşti. Depremin şiddeti ise 5,6 olarak ölçüldü.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SULUSARAY
AFAD’ın yaptığı açıklamada depremin merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi. Deprem saat 18.11’de gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
BİRDEN FAZLA ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ
Akşam saatlerinde yaşanan deprem 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yer yüzeyine oldukça yakın bir deprem olmasıyla şiddetli şekilde hissedildi. Öte yandan deprem; Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Samsun ve Kayseri’de de etkisini gösterdi.