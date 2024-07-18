Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk açıklamayı yaptı. Hacıosmanoğlu, "Oldu bittiye getirmeyeceğiz" dedi. Biz, federasyonumuzun kurallarına uyacağınızı garanti etmeyeceğiz. Futbolun aileleri ile birlikte futbolun sorunlarını çözeceğiz.dedi.