Mehmet Büyükekşi dönemi sona erdi! TFF’nin yeni patronu belli oldu

Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısının yeridir.
TFF başkanlığı seçimi, Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun galibiyetine yol açtı.
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Seçim 274 delege tarafından yapıldı. TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oyla seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oyla galip geldi.
İbrahim Hacıosmanoğlu yönetim kurulu asil listesi de açıklandı:
Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm ve Bilal Aslan yer alıyor.