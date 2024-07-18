Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hayata geçiyor! İBB toplantısından flaş karar

UKOME toplantısı tamamlandı ve Martı'nın kurucusu ve girişimci Oğuz Alper Öktem resmi X hesabından bir açıklama yaptı.

Başarılı girişimci, X hesabından "KAZANDIK" diye yazdı. UKOM toplantısı şu anda sona ermiştir. Kararlar: 1- UKOME tüm devlet kurumlarından (Bakanlıklar da dahil) yazılı olarak görüş almaya devam edecek. 2. Yönetmelik komisyonunun kurulması planlanmaktadır. 3. Onaylanmak için yakında oylanacak. Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği yakında yürürlüğe girecek.sözlerine yer verdi.

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Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği nedir?

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği, bir araç sahibinin kendi aracını başkalarıyla paylaşmasını sağlar.

Bu yasa, başkalarının özel araçlarla taşınmasını ve yolculuk maliyetlerini paylaşmasını teşvik ediyor. Amacı, aynı güzergahta seyahat eden kişilerin araçlarını paylaşarak trafik yükünü azaltmak, yoğunluk etkilerini azaltmak ve toplu taşıma alternatiflerini tamamlamaktır.